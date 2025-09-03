Electro Fans: cómo comprar en cuotas y con descuentos de hasta 70%

País. Este lunes arrancó una nueva edición de Electro Fans, el evento de promociones dirigido a quienes buscan renovar tecnología y electrodomésticos con financiamiento accesible y rebajas marcadas. La convocatoria se extiende del 1 al 3 de septiembre de 2025, período en el cual los consumidores pueden aprovechar descuentos promedio del 45% y cuotas sin interés de hasta 12 meses.

Siete cadenas de relevancia en el rubro participan en este evento: Casa del Audio, Cetrogar, Coppel, Frávega, Hendel, Megatone.net y On City. Las ofertas están disponibles tanto en sus locales físicos como en plataformas online, con envíos a todo el país. “Así, se busca garantizar acceso incluso a quienes residen fuera de los principales centros urbanos, ya sea en zonas del interior o regiones más alejadas”, explicaron desde la organización.



Categorías incluidas

Las promociones abarcan una variedad de segmentos del hogar y la tecnología:

Televisores

Celulares

Productos para gaming

Pequeños electrodomésticos

Colchones

Cuidado personal

Lavado y bazar

Herramientas

Productos para bebés

Todos los productos pueden adquirirse en hasta 12 cuotas sin interés, una modalidad pensada para aliviar el impacto en el presupuesto al distribuir el costo en plazos sin incremento financiero.