Frío en Carlos Paz: se esperan mínimas bajo cero

El calor de estos días comienza a despedirse en Villa Carlos Paz y la región. Según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el termómetro marcará un fuerte descenso de temperatura a partir de mañana, con jornadas frías y mínimas que alcanzarán valores negativos.

Este miércoles la mínima fue de 6 °C y la máxima rondará los 18 °C. Pero para el jueves se espera un desplome: mínima de apenas 2 °C y máxima de 12 °C, con viento sur que mantendrá el ambiente muy fresco.

El viernes se anticipa la jornada más cruda, con mínima de -1 °C y máxima de 15 °C. El frío seguirá presente durante el fin de semana, con mínimas cercanas a 1 °C y máximas entre 16 °C y 19 °C.

Recién a partir del lunes las temperaturas empezarán a recuperarse, con máximas superiores a los 20 °C y un repunte marcado hacia el martes, cuando el termómetro podría alcanzar los 26 °C.

El SMN recomienda tomar recaudos por el brusco descenso térmico, en especial en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.