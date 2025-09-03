La primera modelo virtual argentina fue creada con IA y es de Córdoba

Ana Bianco se convirtió en la primera modelo virtual argentina creada con IA. Se busca posicionarla como la primera figura pública digital del país, combina creatividad y tecnología y marca un hito al ser concebida íntegramente con Inteligencia Artificial, con la intención de abrir un nuevo capítulo en la representación cultural del país.

Los desarrolladores aseguran que no se trata de un avatar pasajero ni de un recurso publicitario efímero, sino de una figura con profundidad estética y narrativa. Fue creada en la ciudad de Córdoba por un artista multimedia especializado en diseño y comunicación digital y se diferencia de los personajes digitales genéricos por su consistencia, su universo propio y la construcción de una personalidad que trasciende lo meramente tecnológico.

En un contexto donde la inteligencia artificial ya participa en la producción de contenidos, Ana Bianco representa una alternativa distinta: un personaje con permanencia en el tiempo, proyección nacional y el propósito de convertirse en referente cultural de la nueva era digital. Su objetivo es consolidarse como la primera figura pública virtual pensada para protagonizar cortometrajes, videoclips y campañas culturales y publicitarias.

La iniciativa también refuerza el rol de la ciudad como cuna de innovación artística, al mismo tiempo que plantea un desafío mayor: que la Argentina tenga su propia representante en el fenómeno global de modelos virtuales generados con inteligencia artificial.

«Quiero demostrar que la inteligencia artificial puede tener un buen uso y que, combinada con el arte y la cultura, es capaz de crear cosas increíbles»; destacó Augusto, el creador de «Anita».