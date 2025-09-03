Más de 160 niños tuvieron su festejo en el barrio Miguel Muñoz B

Villa Carlos Paz
Más de 160 niños tuvieron su festejo en el barrio Miguel Muñoz BLas familias participaron de una jornada inolvidable en las instalaciones del centro vecinal.
El barrio Miguel Muñoz B vivió una verdadera fiesta con la celebración del Día del Niño, donde más de 160 pequeños junto a sus familias se acercaron a la sede del centro vecinal para compartir una tarde cargada de sonrisas, juegos y sorpresas.
La jornada incluyó una merienda, juegos como metegol e inflables, además de golosinas y juguetes que hicieron brillar los ojos de los más chicos. La temática circense sumó un toque especial, con niños disfrazados y la participación de una simpática payasa que animó el encuentro. Uno de los aspectos más destacados del evento fue la activa participación de los jóvenes del barrio, quienes pusieron entusiasmo y compromiso para que cada detalle saliera perfecto.
«Gracias a la juventud de nuestra comisión y a todos los que sumaron su granito de arena, logramos un verdadero mimo al corazón»; expresaron desde la organización.
La iniciativa contó con el apoyo de los vecinos y comerciantes, así como de instituciones locales como la Municipalidad, el Club de Leones y Surrbac, que colaboraron con golosinas y juguetes.