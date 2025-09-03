Más de 160 niños tuvieron su festejo en el barrio Miguel Muñoz B

El barrio Miguel Muñoz B vivió una verdadera fiesta con la celebración del Día del Niño, donde más de 160 pequeños junto a sus familias se acercaron a la sede del centro vecinal para compartir una tarde cargada de sonrisas, juegos y sorpresas.

La jornada incluyó una merienda, juegos como metegol e inflables, además de golosinas y juguetes que hicieron brillar los ojos de los más chicos. La temática circense sumó un toque especial, con niños disfrazados y la participación de una simpática payasa que animó el encuentro. Uno de los aspectos más destacados del evento fue la activa participación de los jóvenes del barrio, quienes pusieron entusiasmo y compromiso para que cada detalle saliera perfecto.

«Gracias a la juventud de nuestra comisión y a todos los que sumaron su granito de arena, logramos un verdadero mimo al corazón»; expresaron desde la organización.

La iniciativa contó con el apoyo de los vecinos y comerciantes, así como de instituciones locales como la Municipalidad, el Club de Leones y Surrbac, que colaboraron con golosinas y juguetes.