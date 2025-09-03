Más de 190 jóvenes participaron de un taller sobre apuestas en línea

Más de 190 adolescentes de Oncativo participaron del taller “El Azar 4.0”, una iniciativa de la Defensoría del Pueblo en el marco del Programa Navegación Segura por Internet.

La actividad se realizó en conjunto con la Municipalidad y convocó a todas las escuelas públicas y privadas de la ciudad. Durante la jornada, los jóvenes debatieron sobre los riesgos de las apuestas en línea y el impacto que generan en la vida cotidiana.

El encuentro se llevó adelante dentro del Programa de Fortalecimiento Local y Regional, con el objetivo de promover hábitos digitales responsables y reforzar la protección de derechos en entornos virtuales.