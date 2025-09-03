Se hicieron dos cirugías históricas en Córdoba: un hito para la salud pública

Un procedimiento histórico se llevó adelante en el Hospital Tránsito Cáceres de Allende de la ciudad de Córdoba, donde se realizaron dos cirugías cerebrales con estimulación de emociones por primera vez. Se trató de un verdadero acontecimiento médico y los pacientes fueron sometidos a una intervención para extirparles tumores mientras se hallaban despiertos.

Se trató de un verdadero hito y un avance trascendental para la salud pública, que posiciona a Córdoba como una referencia en materia de neurocirugía y estimulación cerebral aplicada a la preservación de las funciones cognitivas.

Los pacientes evolucionan favorablemente y se encuentran en perfecto estado de salud.

En diálogo con El Doce, el director del hospital, Marcelo Barbero, reveló detalles de las intervenciones y dijo que se realizaron con anestesia local asistida. Mientras el neurocirujano estaba trabajando, se estimuló a los pacientes (de 60 y 42 años), para que hablen, rían o lloren para no dañar áreas cognitivas esenciales.

«Es la primera vez que se realiza en el sector público y un orgullo para nuestra institución»; completó.