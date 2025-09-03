Una empresa carlospacense donó 20 proyectores para las escuelas secundarias

El intendente Esteban Avilés y el director de Educación de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, Carlos Viotti, recibieron esta mañana al propietario de la tienda de electrónica MDR, Mauro del Riego, quien formalizó la donación de veinte proyectores para las escuelas secundarias de la ciudad.

«Es una forma de impulsar a los jóvenes de nuestra ciudad, sentimos la necesidad de realizar un aporte a la educación con estas nuevas tecnologías que se están desarrollando para continuar construyendo la ciudad que queremos, entre todos»; dijo el empresario, quien además estuvo acompañado por directivos de los colegios beneficiados.