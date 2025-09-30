Buscan a Bati en Carlos Paz y ofrecen $200.000 a quien lo encuentre

Vecinos de Carlos Paz se encuentran movilizados por la búsqueda de Bati, un perro mestizo de 8 años que se perdió en agosto pasado. Su familia lanzó un pedido de colaboración a través de las redes sociales y carteles en la ciudad, ofreciendo una recompensa de $200.000 para quien pueda aportar información que permita dar con él.

Según informaron, el animal no llevaba collar al momento de extraviarse. Fue visto por última vez en distintos sectores de la ciudad, pero hasta el momento no hubo rastros certeros de su paradero.

Los dueños de Bati apelan a la solidaridad de los vecinos y solicitan que, en caso de tener algún dato, se comuniquen al número de contacto 3541 582278.