Carlos Paz: Falleció Félix Acosta, ex secretario de Gobierno y referente del MAC

El mundo de la política y los vecinos de Villa Carlos Paz se encuentran de luto tras el fallecimiento del ingeniero agrimensor y dirigente político, Félix Acosta, ocurrido este martes 30 de septiembre a los 69 años de edad.

Junto al entonces intendente Gustavo Dellamaggiore (MAC)

Acosta, quien fuera un actor clave en la vida institucional de la ciudad en los años 90 y en la primera década de este siglo, murió este mediodía, tras permanecer internado cerca de un mes en el Sanatorio Punilla, luego de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV).

Su deceso genera una profunda conmoción en el ámbito político y profesional de la Villa, donde fue reconocido no solo por su capacidad técnica, sino también por su compromiso con la gestión pública y su visión de la ciudad. A lo largo de su vida política, supo ocupar la secretaria de Gobierno durante la gestión de Gustavo Dellamaggiore. Acosta tuvo además un rol crucial en la recuperación del Movimiento de Acción Comunal donde dejó una huella significativa en la planificación y el desarrollo del gobierno del propio Dellamaggiore.

Su profesión de ingeniero agrimensor le brindó una perspectiva técnica fundamental para abordar los desafíos urbanos y territoriales de la ciudad, combinando su conocimiento científico con la acción política.

Más allá de su rol ejecutivo, Acosta fue un referente indiscutido en la vida partidaria local. Fue un dirigente fundamental en el partido vecinalista que ha tenido una marcada influencia en la historia reciente de la Carlos Paz. Su militancia en el MAC lo consolidó como una figura respetada, conocida por su coherencia y su capacidad de diálogo entre distintos sectores.

Su familiares y sus allegados lo despiden esta tarde en la Sala Brandalise.