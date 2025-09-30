anses

Cronograma de pagos: quienes cobran este martes

Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sociedad
martes, 30 de septiembre de 2025 · 09:47

La ANSES informó el cronograma de pagos para este martes 30 de septiembre de 2025 para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de octubre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de octubre.

Jubilaciones y pensiones de ANSES: cuánto cobrarán en octubre

  • Las jubilaciones y pensiones se ajustan con el último dato disponible del índice de precios (IPC) desde marzo de 2024.

Comentarios