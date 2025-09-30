Esta semana habrá nuevos cortes en Av. Cárcano; el agua no se interrumpe

En el marco de las obras emblemáticas sobre avenida Cárcano —que incluyen la refuncionalización vial y turística y la instalación del nuevo acueducto del servicio municipal de agua potable— la Municipalidad informó un cronograma de restricciones de tránsito para la semana en curso.

Las principales limitaciones son las siguientes: en el sentido norte ? sur, la circulación estará restringida entre Sargento Cabral y Teniente Morandini; en el sentido sur ? norte, el tránsito se verá afectado en la inmediación de Av. Cárcano y esquina Estrada. Los cortes son parciales y estarán señalizados por el personal municipal que se encuentra en el lugar.

Se solicita a los conductores anticipar sus recorridos, respetar la señalización temporal y acatar las indicaciones del personal municipal. Para minimizar demoras, se recomienda optar por calles paralelas a avenida Cárcano o seguir los desvíos habilitados y comunicados por la Municipalidad.

Desde la comuna aseguraron además que, pese a las tareas, el servicio de agua potable no sufrirá alteraciones. El operativo de obra continuará durante la semana y se informarán eventuales cambios en el cronograma a través de los canales oficiales.