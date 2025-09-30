Este viernes comienza un ciclo de cine español con entrada gratuita

El Salón Rizzuto abre sus puertas al séptimo arte
Este viernes comienza un ciclo de cine español con entrada gratuitaLa Dirección de Cultura inicia una propuesta dedicada al cine español en el marco del mes del respeto a la diversidad cultural. La primera función será el 3 de octubre a las 19:30.
La Dirección de Cultura del Gobierno de la Ciudad, a través del Departamento de Artes Visuales y Literarias, anunció el inicio de un nuevo ciclo de cine español que se desarrollará durante octubre en el Salón Rizzuto (Av. Cárcano 75).
La actividad comenzará el viernes 3 de octubre a las 19:30, con la proyección del film “El crimen perfecto”, protagonizado por Mónica Cervera y Fernando Tejero.
El ciclo, coordinado y seleccionado por Raúl Ceballos, se enmarca en el mes del respeto a la diversidad cultural, ofreciendo a vecinos y visitantes la posibilidad de acercarse a distintas miradas del cine español contemporáneo.
La entrada es libre y gratuita, reforzando el carácter abierto e inclusivo de la propuesta cultural.