Este viernes comienza un ciclo de cine español con entrada gratuita

La Dirección de Cultura del Gobierno de la Ciudad, a través del Departamento de Artes Visuales y Literarias, anunció el inicio de un nuevo ciclo de cine español que se desarrollará durante octubre en el Salón Rizzuto (Av. Cárcano 75).

La actividad comenzará el viernes 3 de octubre a las 19:30, con la proyección del film “El crimen perfecto”, protagonizado por Mónica Cervera y Fernando Tejero.

El ciclo, coordinado y seleccionado por Raúl Ceballos, se enmarca en el mes del respeto a la diversidad cultural, ofreciendo a vecinos y visitantes la posibilidad de acercarse a distintas miradas del cine español contemporáneo.

La entrada es libre y gratuita, reforzando el carácter abierto e inclusivo de la propuesta cultural.