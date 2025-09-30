Estos son los proyectos ganadores del Presupuesto Participativo 2025

La Municipalidad de Villa Carlos Paz concluyó el escrutinio de los votos del Presupuesto Participativo 2025, una iniciativa que obtuvo este año una amplia participación vecinal. Se definieron los 12 proyectos ganadores, los cuales serán ejecutados a lo largo de 2026 en distintos barrios de la ciudad.

El proceso incluyó asambleas barriales, propuestas de los vecinos y una votación que este año se realizó de manera digital gracias al sistema desarrollado por el área de Modernización.

La secretaría de Desarrollo Urbano Comunitario y Gestión Ambiental, Carla Livelli, manifestó en diálogo con EL DIARIO: «Este año vimos una gran participación de los centros vecinales, que fueron empujando sus proyectos y haciendo pequeñas campañas para que sean ganadores. En algunos barrios los proyectos superaron los 200 votos, lo que refleja el compromiso de los vecinos con la mejora de sus espacios públicos».

Entre las iniciativas más votadas se encuentran el recambio de garitas de colectivos en distintos puntos de la ciudad, la refuncionalización y revitalización de plazas en barrios como Villa Domínguez, Carlos Paz Sierras y Sol y Río, mejoras en veredas y juegos infantiles en espacios públicos y la implementación de un ciclo de cine debate sobre temas actuales como bullying y ciberdelitos, impulsado por jóvenes de la ciudad.

El escrutinio se realizó en presencia de vecinalistas y comisiones de centros barriales, garantizando la transparencia del proceso.