Estudiantes del Instituto Margarita A. de Paz visitaron el Área Protegida en Carlos Paz

El Aula Ambiental de Villa Carlos Paz continúa desarrollando su programa de visitas educativas, con el propósito de acercar a niños y jóvenes a las prácticas de cuidado del entorno natural.

La semana pasada fue el turno de estudiantes de quinto grado del Instituto Parroquial Margarita A. de Paz, quienes participaron junto a sus docentes de un recorrido por el sendero interpretativo del Área Protegida. Allí pudieron conocer de cerca la flora serrana, visitar el vivero de especies nativas y descubrir el funcionamiento de la biopiscina.

Durante la jornada, se brindaron además charlas sobre gestión de residuos, compostaje y huerta agroecológica, reforzando conceptos de sostenibilidad y participación ciudadana en la protección del ambiente.

Las autoridades municipales destacaron que estas actividades permiten sensibilizar a las nuevas generaciones y fortalecer el compromiso comunitario con el cuidado de los recursos naturales de la ciudad.