Javier Milei aseguró que retomó el diálogo con Mauricio Macri

El presidente Javier Milei reveló que retomó el diálogo con el titular del PRO, Mauricio Macri, luego del viaje clave a Estados Unidos durante el cual Donald Trump manifestó su apoyo al Gobierno argentino. Por su parte, el exmandatario dio más detalles sobre la reunión que mantuvieron en la Quinta de Olivos.

Milei comentó que le escribió a Macri tras “las cosas impresionantes que pasaron en Estados Unidos". El principal motivo de la conversación fue para agradecerle por "las declaraciones generosas que tuvo en las últimas semanas".

La conversación se dio "después de todas las cosas impresionantes que pasaron en Estados Unidos, que entiendo que quienes no tienen conciencia de la política internacional minimizan lo que pasó y hay otros que lo ensucian", comentó el Presidente. "En ese momento, donde todo era algarabía, le escribí a Mauricio Macri”, reveló este martes en una entrevista con A24.

“Le di las gracias por las declaraciones generosas que tuvo en las últimas semanas", dijo Milei. “Las dos declaraciones fueron muy generosas. A partir de ahí, nos pusimos de acuerdo y empezamos a retomar el diálogo”, aseguró.

“Estamos trabajando en recomponer el diálogo”, enfatizó y agregó: “La realidad es que nosotros no llevamos muy bien. Es cierto que durante casi un año no estuvimos hablando, pero no es algo que no se pueda recomponer", agregó el Presidente.

“Estamos avanzando de la misma manera que también avanzamos con los gobernadores. Tenemos que trabajar con todos. Hay gobernadores que tienen afinidad, podes tener diferencias que en el periodo electoral se exacerban, porque es natural. Cuando termina, estamos todos trabajando”, sostuvo el mandatario.

Tras los dichos Javier Milei, Macri fue más allá y reveló que tuvieron un encuentro en la Quinta de Olivos, donde también estuvo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

"El domingo tuvimos una larga reunión con el presidente Milei y Guillermo Francos en la Quinta de Olivos. Es bueno haber retomado el diálogo después de más un año, siempre con la misma vocación: decirle la verdad al presidente sobre lo que pienso de la situación del país y encontrar las oportunidades para trabajar para que la Argentina salga adelante”.

El jueves pasado, Macri ya se había cruzado con Francos. El hecho ocurrió el jueves pasado al mediodía durante un evento diplomático celebrado en la embajada de Arabia Saudita, en Palermo.

El jefe de Gabinete no perdió la oportunidad de saludar al exmandatario y de publicar el momento en redes sociales. Tras convertirse en el principal impulsor de un acercamiento de La Libertad Avanza con el creador del PRO, celebró el encuentro con un abrazo que mostró en X, donde contó que mantuvo "un cordial intercambio con el expresidente Mauricio Macri, en el marco de la buena relación que nos une".