Jubilados y pensionados accederán a descuentos de hasta el 20% en compras

El vocero presidencial Manuel Adorni anunció que unos 7 millones de jubilados y pensionados tendrán acceso a descuentos acumulables de entre el 10% y el 20% en supermercados y comercios de todo el país.

El beneficio se aplicará mediante la tarjeta de débito asociada al cobro de la prestación previsional. Según se explicó, de acuerdo a los topes y condiciones de las distintas cadenas, los reintegros podrían alcanzar los $120.000 mensuales.

Adorni precisó además que la medida no implica gasto alguno para el Estado, ya que el costo será afrontado de manera exclusiva por las cámaras empresariales y los bancos, en el marco de un acuerdo voluntario de colaboración con el gobierno.