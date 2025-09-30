No habrá servicio de residuos este jueves en Carlos Paz

La empresa COTRECO S.A. informó que el próximo jueves 2 de octubre no prestará servicio de barrido, limpieza ni recolección de residuos domiciliarios en Villa Carlos Paz, en el marco de la conmemoración del Día del Recolector.

Desde el municipio se solicitó a los vecinos no sacar los residuos ese día, con el fin de evitar acumulaciones en la vía pública y contribuir a mantener la limpieza de los distintos barrios de la ciudad.

El servicio se reanudará en los horarios habituales a partir del viernes 3 de octubre.