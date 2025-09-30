Presentan un proyecto para proteger los zorros en el ejido de Carlos Paz

El bloque de ediles Carlos Paz Unido elevó un proyecto de ordenanza al Concejo de Representantes para preservar los zorros en la ciudad. La intención es promover políticas de cuidado ambiental y educación ciudadana ante la presencia de especies de fauna silvestre en zonas urbanas, una situación recurrente por el avance de la urbanización.

Se propuso crear un Programa de Convivencia Responsable con la Fauna Silvestre, destinado a promover la preservación de especies nativas, en especial los zorros, a través de la educación ambiental y la prevención de riesgos.

Asimismo, se busca establecer recomendaciones que promuevan prácticas responsables ante la presencia de fauna silvestre en entornos urbanos atendiendo a que su bienestar depende de una convivencia respetuosa.

El Departamento Ejecutivo Municipal (a través de la Coordinación General de Ambiente y Desarrollo Sostenible) realizará campañas de concientización, promoviendo prácticas responsables de convivencia.

En el mismo sentido, se establecieron una serie de recomendaciones para la población como no tocarlos, no intentar capturar ni acorralar a los animales (dejar que el ejemplar siga su rumbo), no darles agua ni comida, denunciar si alguien tiene de mascota un animal silvestre y en caso de que estén lastimados o en peligro o presenten signos de enfermedad, comunicarse con Policía Ambiental, autoridad competente en la Provincia de Córdoba.