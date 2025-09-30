Realizarán mamografías gratuitas durante octubre en el Hospital Sayago

En el marco del Octubre Rosa, mes de la concientización sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama, el Gobierno de la Ciudad de Villa Carlos Paz anunció una serie de actividades de prevención y cuidado destinadas a la comunidad.

A lo largo de todo el mes, el Hospital Municipal Gumersindo Sayago ofrecerá mamografías gratuitas para personas mayores de 40 años residentes en la ciudad. Los turnos se entregarán cada día por orden de llegada en el nosocomio local.

Los horarios de atención serán los siguientes:

Lunes de 14 a 18 hs.

Martes de 8:30 a 14:30 hs.

Miércoles de 14 a 18 hs.

Jueves de 14 a 18 hs.

Viernes de 9 a 12:30 hs.

Desde la Secretaría de Salud Pública remarcaron que el diagnóstico precoz salva vidas y convocaron a las vecinas a sumarse a la campaña para fortalecer los hábitos de cuidado y prevención.