Susana Giménez y su huella imborrable en Villa Carlos Paz

La diva de los teléfonos, Susana Giménez, tiene una profunda relación con la ciudad de Villa Carlos Paz y dejó su huella en dos recordadas temporadas de verano en el mítico Teatro del Lago. La reconocida conductora y actriz ayudó a consolidar la plaza con su protagónico en «La Mujer del Año» de 1986 y la comedia musical «Sugar» de 1989.

Pero además, en noviembre de 2017, Susana regresó a la ciudad como invitada de lujo para la reinauguración del Teatro del Lago. Su presencia en el evento causó furor entre el público, que la esperó para tomarse fotografías y la ovacionó. Durante el acto, subió al renovado escenario, recibió una mención especial y un ramo de sus flores preferidas, las amarillas.

La nueva sala también rindió homenaje a Emilio Disi, llevando su nombre.

De aquella última temporada, volvió al presente el recuerdo del empresario y pionero del espectáculo en las sierras cordobesas, Mingo Marimón, y la intensa relación amorosa que la rubia mantuvo con Ricardo Darín debajo del sol del verano.

Aunque en la actualidad se ha informado sobre su despedida de los escenarios con la obra «Piel de Judas» en Punta del Este, la historia de Susana Giménez con Villa Carlos Paz permanece como un capítulo significativo en su carrera teatral.