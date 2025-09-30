Suspendieron provisoriamente trenes de larga distancia hacia Córdoba y Tucumán

Los servicios de trenes de larga distancia Buenos Aires-Tucumán y Buenos Aires-Córdoba fueron suspendidos de manera provisoria, ya que se detectaron fallas en las vías y se produjo un socavón en Santiago del Estero.

Fuentes oficiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que la concesionaria Nuevo Central argentino (NCA) solicitó realizar un relevamiento en ese lugar: “Hasta tanto no se termine ese trabajo los servicios permanecerán interrumpidos”.

"Se produjo un descalce en Santiago del Estero", como así también un socavón en la zona, que impide el normal desplazamiento de las formaciones, según afirmaron desde NCA.

En consecuencia, quedaron interrumpidos los servicios hacia esos destinos, que habitualmente salen desde Retiro, hasta tanto se corrijan las fallas detectadas en las vías durante las últimas horas.

Los trenes hacia Córdoba funcionan dos veces por semana: los jueves y domingos a las 15.45, y desde Córdoba partían los martes a las 17 y viernes a las 21.13. Por su parte, los servicios a Tucumán salen desde Retiro los miércoles y domingos a las 21.10, y regresan desde la capital tucumana los martes y viernes a las 21.30.