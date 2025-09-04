Carlos Paz: Se conoció cómo se habría originado el fuego en la pollería

Las pericias que los bomberos voluntarios realizaron en el local de «Mister Pollo», que el martes pasado fue arrasado por el fuego en la ciudad de Villa Carlos Paz, revelaron que el voraz incendio había comenzado de forma accidental.

Al momento del siniestro, dentro del establecimiento gastronómico que se encontraba sin atención al público, dos operarios manipulaban un soplete para tratar de despegar la grasa acumulada en las chimeneas de las parillas. Se presume que en un determinado momento, ésta comenzó a prenderse fuego y la situación se volvió incontenible.

El local está emplazado sobre la Avenida Uruguay, se vio completamente destruido por las llamas y resultó con daños totales.

Todo ocurrió el martes pasado en horas de la tarde y se desplegó un importante operativo de emergencia que incluyó la evacuación de viviendas aledañas y hasta un centro médico ubicado en los alrededores, por el alto riesgo que existía de que hubiese alguna explosión provocada por los caños de gas.

La situación fue controlada por la rápida intervención los bomberos y afortunadamente, no hubo heridos.