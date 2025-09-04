Cierre final de la Autovía Punilla: detalles de una obra millonaria que transformó el valle

La Autovía Punilla ya quedó formalmente concluida. Esta semana, una comitiva del Banco de Desarrollo de Latinoamérica (CAF) realizó la misión de cierre del proyecto, visitó la traza y destacó la magnitud de la obra, la coordinación institucional y el cumplimiento de los plazos. Con ello, se cerró la etapa administrativa de una de las intervenciones viales más importantes de la provincia de Córdoba.

Una obra estratégica

La nueva ruta de montaña, paralela a la vieja Ruta Nacional 38, tiene 21,8 kilómetros y conecta de forma directa la Variante Costa Azul con Molinari. Fue ejecutada por el Gobierno de Córdoba a través de Caminos de las Sierras, con una inversión de 130 millones de dólares, parcialmente financiados por un préstamo internacional de la CAF.

Su habilitación oficial se produjo el 25 de noviembre de 2024, tras más de dos años de trabajos. Desde entonces, la autovía modificó la circulación del Valle de Punilla, ya que el tránsito pasante —incluidos los vehículos pesados— dejó de atravesar las zonas urbanas de San Roque, Bialet Massé, Santa María de Punilla y Cosquín. Esto permitió mejorar la movilidad interna, reducir los tiempos de viaje, aumentar la seguridad vial y disminuir el impacto ambiental en esas localidades.

Puentes y distribuidores clave

Entre los hitos de ingeniería destacan el puente de 480 metros de extensión sobre el lago San Roque y un viaducto de 210 metros sobre el río Yuspe. Ambos se convirtieron en símbolos de la obra por su complejidad técnica y su valor estratégico.

La traza incluye además tres cruces a distinto nivel en puntos de alta circulación (avenida Los Turistas, avenida Cassaffouth y calle Villa Gesell) y distribuidores de acceso para Santa María de Punilla y Cosquín. Se sumó una intersección canalizada en el cruce con la Ruta Provincial S-401, que conecta con el Camino a La Candelaria, y la pavimentación de la conexión con la Ruta 38 a la altura de Molinari.

Mejoras urbanas y ambientales

El proyecto no se limitó a la autovía. También se ejecutaron calles colectoras y la repavimentación de arterias clave, como la avenida Cassaffouth en Bialet Massé y la avenida Eva Perón en San Roque. Se pavimentaron accesos a Cosquín y Santa María de Punilla, se sumaron pasos inferiores y se incorporaron pasafaunas para garantizar la permeabilidad del territorio.

Pasafauna

En el trazado de la Autovía Alternativa Ruta Nacional N° 38, desde el Ministerio de Ambiente y Economía Circular se trabajó con Camino de las Sierras para la implementación de los pasafauna necesarios en el trazado de la Autovía, proyectando un total de 10 viaductos adaptados y 10 pasos inferiores multifuncionales, completando un total de 20 pasafaunas en un tramo total de 5,62Km.

Los pasafaunas consisten en diferentes construcciones que generen un espacio seguro para el cruce de fauna, pueden ser subviales (por debajo de la construcción) o por encima de la misma, según la zona y el tipo de fauna predominante de la misma. En algunos casos se realizan construcciones específicas y en otros se pueden adaptar estructuras transversales a la vía que pueden destinarse exclusivamente a la fauna, o bien compartir el paso de fauna silvestre con otros usos, como túneles, viaductos, drenajes, etc.

Se contempló, la colocación de vegetación en los ingresos de los mismos a los fines de guiar el paso de los ejemplares. Se acordó también el acondicionamiento y mantenimiento permanente de los conductos a lo largo del tiempo, asegurando que no tengan obstáculos de ningún tipo en su interior, en sus entradas y salidas.

Además, se colocó guardarrail en la zona cercana al puente sobre el río Yuspe, en el terraplén del lado noreste del mismo con el objetivo de evitar que se detengan en esta zona y bajen al río. Esta medida se acompaña con la colocación de cartelería informativa sobre la existencia de la Reserva Natural Cultural Río Yuspe Cosquín y la Reserva Hídrica Los Gigantes, cartelería indicadora de reducción de velocidad en estos tramos y sobre la prohibición de estacionar en todo el tramo de la autovía que las atraviesa, evitando el acceso a las mismas.

Por último, resulta de gran importancia la colocación de cartelería informativa y sensibilizadora relacionada a la presencia de fauna silvestre de alto valor de conservación y la importancia del cuidado de la misma.

En toda la traza se construyeron obras de drenaje, pasos peatonales y señalización vertical y horizontal. Además, se instaló iluminación en puentes, distribuidores y sectores urbanos, reforzando las condiciones de seguridad vial.

El aval de la CAF

Como parte de la misión de cierre, representantes de la CAF se reunieron en el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos con autoridades provinciales y directivos de Caminos de las Sierras. Allí evaluaron los documentos finales del programa de financiamiento y recorrieron la autovía junto a técnicos locales.

El organismo internacional destacó la correcta gestión del proyecto, la articulación entre las áreas provinciales y la empresa concesionaria, y el impacto positivo de la obra en la región. De esta manera, la Autovía Punilla no solo se consolida como una inversión estratégica para Córdoba, sino también como un caso validado de infraestructura sustentable y de gran escala en el país.

Un hito para el valle

Con su cierre formal, la Autovía Punilla se incorpora definitivamente a la red vial provincial como un corredor moderno, seguro y ágil. Su impacto se refleja en la descongestión de localidades históricamente afectadas por el tránsito pesado, en la integración regional y en una mejora sustancial de la seguridad vial.

La millonaria inversión y la magnitud de las obras la convierten en un hito para el Valle de Punilla y en una referencia de cómo la infraestructura puede transformar la vida cotidiana de las comunidades.