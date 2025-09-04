Cortes parciales en Altas Cumbres por obras de mantenimiento

La Policía de Córdoba advirtió sobre reducciones de calzada por obras de mantenimiento en distintos puntos de la provincia, lo que podría generar demoras en el tránsito.

Los trabajos se realizan en el Camino de las Altas Cumbres, entre los kilómetros 72 y 75, en el tramo que conecta El Cóndor con Copina. También se interviene en la Ruta Provincial 1, a la altura del kilómetro 35, en el cruce con la Ruta Provincial 17, entre Porteña y Brinkmann.

En la Ruta Provincial 15, la reducción de calzada se da entre los kilómetros 36 y 41, en el tramo que une La Higuera con San Carlos Minas. En tanto, la Ruta Provincial 17 presenta trabajos de mantenimiento entre los kilómetros 205 y 208, entre Marull y Balnearia.

Finalmente, en la Ruta Nacional 9 Norte, los cortes parciales se ubican entre los kilómetros 746 y 749, en la zona de Jesús María.