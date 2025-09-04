La Falda inaugura su Escuela ProA con la presencia del gobernador Llaryora

La Municipalidad de La Falda informó que este viernes 5 de septiembre, a las 14 horas, se realizará la inauguración de la nueva Escuela ProA en la ciudad, con la presencia del gobernador Martín Llaryora. El establecimiento educativo está ubicado en calle Laprida esquina Cerro Corá y será presentado oficialmente ante vecinos, instituciones y medios de prensa.

En el marco de la jornada, se llevará a cabo la entrega de una línea de créditos y escrituras a familias de la localidad. Además, se asignarán vehículos y equipamiento destinados a reforzar las tareas de la Guardia Urbana de La Falda.

Desde el municipio invitaron a los vecinos, autoridades locales e instituciones a participar del evento, que representa un hito educativo y social para la ciudad y la región.