La Nasa descubrió pruebas de la existencia de vida en Marte

La NASA dio a conocer un descubrimiento que podría cambiar todo lo que conocemos sobre Marte. El robot Perseverance halló señales de vida en la superficie del planeta rojo, unos extraños «halos negros» que representarían la señal más clara hasta el momento de actividad biológica pasada.

Según pudo conocerse, se hallaron componentes como hierro y fosfato (vitales para la vida microbiana) que podrían haber dado origen a bacterias capaces de utilizar estos minerales para generar energía.

Se trata de un hallazgo inédito hasta la fecha y revelan que en algún momento, las condiciones de Marte eran mucho más favorables para la vida. Ahora, los esfuerzos científicos se orientan a tratar de traer las rocas a la Tierra para ampliar los estudios en laboratorios y determinar si los «halos» fueron causados por procesos biológicos o por alguna reacción química natural.