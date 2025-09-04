La solidaridad del Mago Matus: juntó más de doscientos millones para Galo

El Mago Matus conmovió a todo el país al dar a conocer la historia de Galo, el niño de Tanti que padece parálisis cerebral y debe someterse a un costoso tratamiento. El ilusionista radicado en Villa Carlos Paz viajó a Buenos Aires para participar del programa «Buenas noches familia» que conduce Guido Kaczka, puso su talento al servicio de la solidaridad y juntó 206 millones de pesos que donó a la familia del pequeño.

Durante una entrevista con EL DIARIO, Matus aseguró: «Volví con el corazón lleno. La producción me venía llamando para participar del programa hace un tiempo y propuse que fuera algo a beneficio. Me había enterado de la situación de Galo por una nota, gestioné todo y afortunadamente nos dieron bola. Fue una movida grande para poder ir todos, con un camión, un equipo de gente, pero había que hacerlo a lo grande para que el resultado sea este. Fue algo muy fuerte lo que vivimos».

«Fuimos muy prudentes con la familia, nos interiorizamos del caso y el sábado pasado, nos comunicamos y les preguntamos si les interesaba ir al programa. El lunes pasado, la producción nos confirmó y viajamos todos juntos. Quedamos sorprendidos, fuimos en en la búsqueda de cumplir un sueño, que era cubrir el tratamiento que necesitaba Galo»; agregó.

«Todo se desbordó, la gente se emocionó mucho y esto es lo más lindo de la Argentina, que pueden pasar muchas cosas, pero la gente, cuando se junta, es solidaria»; completó el artista, histórico protagonista del verano en las sierras.