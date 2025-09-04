Policías caminaron 14 km en homenaje al Cura Brochero

La Policía de Córdoba realizó la primera Peregrinación Policial por el Camino del Peregrino, en coincidencia con el 12º aniversario de la beatificación de San José Gabriel Brochero.

El recorrido unió Villa Benegas con Villa Cura Brochero, atravesando 14 kilómetros de postas brocherianas. Participaron directores de las unidades regionales departamentales Norte y Sur, acompañados por el intendente Carlos Oviedo, capellanes policiales y agentes pastorales.

Durante el trayecto, los efectivos rezaron en las distintas postas y llevaron intenciones del personal policial hacia el Santuario local, donde descansan las reliquias del Cura Gaucho.

Al finalizar, se entregaron pasaportes de los Caminos de Brochero a los participantes, con el objetivo de continuar la misión de fe iniciada en esta jornada que marcó el inicio de nuevos homenajes al santo cordobés.