Volvió el frío y se hace sentir en Carlos Paz y el sur de Punilla

El viento sur llegó a las sierras de Córdoba, trajo nuevamente el frío y se produjo un marcado descenso de la temperatura en el Valle de Punilla. El pronóstico anticipa mínimas que se ubicarán en torno a los 0 grados y jornadas frescas que se extenderían hasta la próxima semana.

El invierno no se quiere ir y para este jueves 4 de septiembre, se anuncia cielo parcialmente nublado, una mínima de 4 grados y una máxima que no superaría los 13 grados. Asimismo, para el día de mañana, se prevé la jornada más fría con apenas 1 grado en horas de la madrugada y una máxima por debajo e los 13 grados.

Para el fin de semana, no se esperan importantes variaciones. El sábado 6 habrá cielo despejado, mínima de 1 grado y una máxima de 15 grados que se repetirá durante el domingo.

La buena noticia para quienes aman el calor, es que desde el lunes 8, los registros irán en aumento hasta alcanzar los 26 grados a mediados de la semana y se mantendrían así durante varios días.