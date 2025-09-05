ARCA permitirá que contribuyentes utilicen saldos a favor para el pago de impuestos

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó este viernes una modificación en sus normas para que los contribuyentes que operan bajo la figura de responsables sustitutos puedan utilizar saldos a favor de libre disponibilidad generados en sus propias declaraciones juradas para la cancelación de impuestos.

Así quedó plasmado en la Resolución General 5753/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del titular de ARCA, Juan Pazo.

Este beneficio que entró en vigor hoy mismo busca optimizar los mecanismos de compensación de tributos por parte de quienes cumplen funciones de recaudación y pago a nombre de terceros.

Así, los responsables sustitutos cuentan con una alternativa para cancelar impuestos a través del “Sistema de Cuentas Tributarias”, una plataforma ya disponible en la página web de ARCA. La condición indispensable establece que el titular del beneficio crediticio y el contribuyente responsable deben ser la misma persona, y que los saldos aplicados reúnan carácter de líquidos y exigibles. De este modo, la misma persona puede utilizar tanto los créditos fiscales como asumir obligaciones como responsable, sin depender de trámites adicionales ni de autorizaciones externas.

La resolución comunicada por ARCA amplió el alcance del régimen de compensación, ya que hasta esta modificación los responsables substitutos y responsables por deuda ajena no accedían a este mecanismo.

Los saldos a favor de libre disponibilidad pueden originarse en distintos escenarios: determinaciones de oficio, declaraciones juradas efectuadas por los contribuyentes o resoluciones administrativas y judiciales. La normativa vigente permite que los valores originados en cualquiera de esas vías puedan destinarse al pago de impuestos, siempre que cumplan las condiciones de aplicabilidad delineadas por ARCA. De este modo, la gestión administrativa se simplifica al habilitar la cancelación de tributos sin necesidad de pagos en efectivo, lo que representa una modificación en la operatoria tradicional.