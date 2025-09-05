Carlos Paz: El geriátrico del horror por dentro, las crudas imágenes

El caso del geriátrico clandestino de Villa Carlos Paz generó indignación por los testimonios de ex trabajadoras que relataron cómo vivían los adultos mayores. En las últimas horas se difundieron imágenes tomadas en el mes de febrero del estado del lugar que son impactantes.

La residencia, ubicada en Lisandro de la Torre y Monteagudo, no contaba con habilitación y funcionaba en una vivienda particular.

Según se conoció en las últimas horas, la justicia investiga si los abuelos eran maltratados y golpeados y si se hallaban en malas condiciones de higiene. EL DIARIO accedió a fotografías que muestran el deplorable estado del establecimiento, con paredes con humedad, basura acumulada y colchones en mal estado, entre otras falencias.

La investigación está en manos del fiscal Ricardo Mazzuchi.

Sin embargo, pese a los reiterados intentos por conocer si se realizaron procedimientos en el lugar, la causa se mantiene bajo estricto hermetismo y se desconoce si hay imputados.

Una ex empleada del geriátrico habló con EL DIARIO y denunció: «Cuando llegaba, los abuelos estaban atados y yo los desataba. El lugar tenía tres habitaciones con tres camas cada una, y había once abuelos en total, por lo que dos dormían en el piso. Lo primero que hacían era pedirme agua, porque llevaban horas atados. Yo los liberaba y sentaba en sillas a quienes estaban en el suelo».

«Nunca se los bañaba de cuerpo completo; apenas se les pasaba un trapo húmedo por el cuerpo. Se cocinaba solo al mediodía y por la noche se recalentaba lo que quedaba, sirviéndose porciones muy reducidas»; añadió.

