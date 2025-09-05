Clausuraron un frigorífico que hacía faena clandestina y era un peligro

Un frigorífico ubicado en la ciudad de Villa Nueva fue clausurado por faena clandestina y por no cumplir con las condiciones sanitarias. El operativo estuvo a cargo del Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba en conjunto con personal de la Patrulla Rural e incluyó el decomiso de 100 kilos de carne bovina y el secuestro de equipos.

El establecimiento incurrió en graves irregularidades en materia higiénico-sanitaria.

Los agentes constataron que la sala de faenamiento, desposte y cámaras frigoríficas no cumplían con las condiciones mínimas de salubridad y, además, el lugar no tenía la habilitación correspondiente para desarrollar la actividad.

En ese sentido, se conoció que ya había sancionado en otras oportunidades.

Durante la inspección, se hizo además el decomiso de aproximadamente 100 kilos de carne bovina que fueron trasladados a un frigorífico habilitado para su posterior destrucción en digestor.