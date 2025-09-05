Colinas suma un sillón odontológico gracias al aporte comunitario

La Cooperadora del Hospital Sayago anunció la puesta en funcionamiento de un nuevo sillón odontológico en el dispensario de barrio Colinas. Se trata de un equipamiento clave para brindar una atención más cómoda y completa a los pacientes que asisten al centro de salud.

La iniciativa fue posible gracias al aporte constante de los vecinos que colaboran con la cooperadora, cuyos fondos se destinan a la compra de insumos y equipamiento para mejorar los servicios sanitarios.

Desde la institución destacaron que este nuevo recurso representa un beneficio no solo para Colinas, sino también para toda la comunidad de Villa Carlos Paz, ya que fortalece la red de atención primaria en salud.