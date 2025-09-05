Cómo será la nueva pileta del Centro de Empleados de Comercio

En el predio ubicado en Las Jarillas
Cómo será la nueva pileta del Centro de Empleados de ComercioLa obra avanza a buen ritmo y se busca dejarla inaugurada antes de la temporada de verano.
El Centro de Empleados de Comercio de Villa Carlos Paz avanza con la construcción de la nueva pileta en el predio ubicado en el camino a Las Jarillas. Pese al difícil contexto socio económico que atraviesa el país, el gremio mercantil no detiene su crecimiento y busca otorgar mejores beneficios para sus afiliados.
Según informaron desde la entidad que encabeza Carlos Orso, las tareas se llevan adelante a buen ritmo con vistas a la próxima temporada de verano y se comienza a planificar su inauguración..
«Al día de hoy la obra se encuentra en mampostería, estamos levantando todos los muros perimetrales, haciendo todo lo que sería instalaciones y cañerías de agua»; expresó Erick Schott, arquitecto de la obra.
Por su parte, Orso manifestó: «Estamos muy contentos por el avance de esta gran obra para nuestro predio, la idea es poder presentar avances importantes en el día del empleado de comercio y de esa manera culminarla lo antes que se pueda».