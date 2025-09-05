Convocan a limpiar el Cerro La Cruz este sábado

El próximo sábado 6 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana, se desarrollará una nueva jornada comunitaria de limpieza en el Cerro La Cruz. La iniciativa busca preservar el entorno natural y mantener en condiciones uno de los paseos más visitados de la ciudad.

La propuesta, organizada en conjunto por las áreas de Turismo y Ambiente del municipio, convoca a vecinos, voluntarios y guías de turismo para recorrer los senderos y laderas del camino, recolectando residuos y colaborando con el cuidado del lugar.

Los organizadores recomiendan a los participantes asistir con ropa cómoda, guantes, gorra, protector solar, repelente y dos litros de agua. Las bolsas para la recolección serán provistas por el municipio.

Esta actividad, que se viene realizando desde hace varios años, apunta a fortalecer el compromiso ambiental comunitario y a generar conciencia sobre la importancia de cuidar los espacios naturales de Villa Carlos Paz.