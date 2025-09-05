Cosquín recibió $200 millones y una nueva ambulancia del Gobierno provincial

La ciudad de Cosquín vivió este viernes una jornada cargada de anuncios y entregas durante la visita del gobernador Martín Llaryora, que llegó con una serie de medidas destinadas a fortalecer la infraestructura, la educación, la salud y el desarrollo local.

Entre las novedades más destacadas, se confirmó la desanexación de la Escuela Brigadier Bustos Anexo, que pasará a ser una nueva escuela provincial. Además, se anticipó que contará con un gabinete tecnológico, conexión de internet satelital Starlink y, en una segunda etapa, la construcción de nuevas aulas.

En materia de inclusión educativa, se entregaron equipos Prócer 3 IA destinados a estudiantes con discapacidad. A esto se sumó la entrega de $5 millones para instituciones y centros vecinales de la ciudad.

La salud también se vio reforzada con la llegada de una nueva ambulancia para el Hospital Municipal Dr. Armando Cima, mientras que en infraestructura vial se confirmó un aporte de $200 millones para obras de cordón cuneta.

En el plano social, más de 140 familias recibieron escrituras que consolidan la tenencia de sus hogares, y se otorgaron más de 40 créditos a emprendedores locales, destinados a incentivar la actividad productiva.

La jornada fue presentada por el municipio como un hito que “marca un antes y un después” en la ciudad, con el apoyo constante del Gobierno provincial como motor para generar nuevas oportunidades.