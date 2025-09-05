Descubrieron un local que vendía un producto prohibido en el país

El Ministerio de Bioagroindustria detectó irregularidades en un operativo realizado en un establecimiento de barrio San Vicente, en la ciudad de Córdoba, donde se detectó que se comercializaba un producto que estaba prohibido en el país.

El procedimiento sumó la participación de la Policía Ambiental y trascendió que el local se dedicaba a la elaboración y fraccionamiento de productos fitosanitarios.

La inspección se realizó en el marco de un oficio judicial y se encontraron productos con etiquetas truchas y la presencia de envases con 2,4 D Éster Butílico, un principio activo prohibido en todo el país desde la Resolución Nº 466/19 del Senasa.

El lugar no contaba con la habilitación correspondiente para funcionar y se dispuso la clausura inmediata.