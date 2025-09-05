El Estadio Arena será sede de la mayor feria educativa de la región

El próximo miércoles 24 de septiembre, de 9 a 15 horas, Villa Carlos Paz será sede de la ExpoCarreras 2025, un encuentro pensado para guiar a jóvenes y adultos en la elección de su futuro académico y profesional. La cita será en el Estadio Arena, con entrada libre y gratuita.

Más de 50 instituciones educativas de toda la provincia, tanto públicas como privadas, estarán presentes para brindar información sobre carreras universitarias, tecnicaturas y oficios. El evento busca convertirse en un puente entre estudiantes, el mundo académico y el mercado laboral.

“La ExpoCarreras es un espacio fundamental para que los estudiantes de la región puedan explorar sus vocaciones e intereses y tomar decisiones informadas sobre su camino educativo”, destacó Soledad Zacarías, secretaria de Coordinación de Gabinete y Promoción Humana del Municipio.

El programa se completa con la participación de empresas líderes, que presentarán las demandas actuales del mundo del trabajo, y emprendedores locales, que compartirán sus experiencias en innovación y autoempleo. De esta forma, los asistentes tendrán un panorama integral que une formación, empleabilidad y desarrollo personal.