El pronóstico para el fin de semana en las sierras de Córdoba

El primer fin de semana de septiembre llega con temperaturas frías en Villa Carlos Paz, el Valle de Punilla y las sierras de Córdoba. Se prevén jornadas soleadas durante el sábado y domingo, pero la buena noticia para los amantes del calor es que las mínimas y máximas irán en ascenso a partir del próximo lunes

El jueves pasado ingresó un frente sur que hizo caer los registros en la región y la máxima no superó los 15 grados en el día de hoy.

Para mañana sábado 6 de septiembre, se espera un leve mejoramiento de las condiciones, ambiente fresco y una máxima que podría alcanzar los 17 grados en horas de la tarde.

Por su parte, el domingo se prevé otro leve incremento de los registros y la máxima llegaría a 18 grados.