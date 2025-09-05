Valle de Punilla

El pronóstico para el fin de semana en las sierras de Córdoba

El ingreso de un frente sur hizo descender las temperaturas y el invierno no afloja.
viernes, 5 de septiembre de 2025 · 18:26

El primer fin de semana de septiembre llega con temperaturas frías en Villa Carlos Paz, el Valle de Punilla y las sierras de Córdoba. Se prevén jornadas soleadas durante el sábado y domingo, pero la buena noticia para los amantes del calor es que las mínimas y máximas irán en ascenso a partir del próximo lunes 

El jueves pasado ingresó un frente sur que hizo caer los registros en la región y la máxima no superó los 15 grados en el día de hoy.

Para mañana sábado 6 de septiembre, se espera un leve mejoramiento de las condiciones, ambiente fresco y una máxima que podría alcanzar los 17 grados en horas de la tarde.

Por su parte, el domingo se prevé otro leve incremento de los registros y la máxima llegaría a 18 grados.

Pronóstico Sierras de Córdoba fin de semana Frio

