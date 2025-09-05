Fiesta de la Primavera: La grilla de la celebración más grande de Carlos Paz

Comenzó la cuenta regresiva para la Fiesta de la Primavera de Villa Carlos Paz, que este 2025 celebrará sus 30 años con una edición histórica a orillas del lago San Roque con los mejores artistas del país. Desde la organización, se dieron a conocer algunos detalles y se busca que sea una celebración de la juventud y la familia, con entrada libre y gratuita y sin alcohol.

Este año, la fiesta se realizará el sábado 20 de septiembre en el predio del Parque de Asistencia y se confirmó la presencia de DesaKTa2, Ecko, FMK, Ser y La Banda de Grillo, aunque todavía faltan confirmarse los números principales.

Además, se llevarán a cabo distintas fiestas temáticas en los boliches más reconocidos de la ciudad tanto el viernes como el sábado a la noche y se dispondrán distintas promociones en alojamientos.

Por otra parte, la Dirección de Deportes coordinará distintas actividades deportivas en el predio durante el fin de semana, para los chicos que visiten la ciudad como así también distintas actividades culturales previstas para esos días.

Desde su origen en 1995, la Fiesta de la Primavera de Villa Carlos Paz se consolidó como el evento juvenil gratuito más importante del país, convocando año tras año a miles de jóvenes de toda Argentina. Durante tres décadas, la Fiesta de la Primavera ha sido testigo del paso de las bandas y artistas más reconocidos del país. Desde los grandes íconos del rock nacional, el pop, el cuarteto y la cumbia, hasta las nuevas voces de la música urbana, todos han compartido escenario en Carlos Paz.