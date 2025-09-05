La Falda: nueva sede ProA, aportes para pavimento y equipamiento en seguridad

Histórica inversión educativa y en obras
La Falda: nueva sede ProA, aportes para pavimento y equipamiento en seguridadEl nuevo edificio educativo cuenta con orientación en software, capacidad para 180 alumnos y tecnología de última generación.
La Falda vivió un día clave con la inauguración del nuevo edificio de la escuela ProA, especializada en desarrollo de software, que tendrá capacidad para 180 estudiantes y demandó una inversión provincial superior a los 3.000 millones de pesos entre construcción y equipamiento informático.
El establecimiento, de 1.596 metros cuadrados, ofrece aulas, talleres, laboratorios, salas de informática, de arte y de ciencias, además de espacios comunes y equipamiento de alta tecnología: 33 PC de laboratorio, pizarras digitales, proyectores, impresoras y conexión WiFi en todo el edificio.
Durante el acto, el gobernador Martín Llaryora destacó que la nueva sede permitirá formar a jóvenes emprendedores con herramientas para insertarse en un mercado en permanente cambio. “En esta escuela les van a dar alas, vuelen alto y vuelen bien”, expresó.
La jornada también significó una inyección de recursos para la ciudad. Llaryora anunció 400 millones de pesos para la pavimentación de la avenida Italia y otros 300 millones para obras de adoquinado y accesos a la escuela. Además, la Provincia aportará dos ambulancias, 40 millones para ampliar la Sala Cuna, 30 millones para el cuartel de Bomberos Voluntarios y 5 millones de pesos para instituciones sociales.
En paralelo, 28 vecinos fueron beneficiados con créditos del Banco de la Gente, dos familias recibieron la escritura definitiva de su vivienda, y se entregaron 345 netbooks del programa Tecno Presente a instituciones educativas del departamento Punilla.
La seguridad local también recibió un impulso con la entrega de dos camionetas, 11 chalecos y 8 armas no letales para la Guardia Urbana, con una inversión superior a los 95 millones de pesos.
La directora de la escuela, Josefina Gómez, calificó la inauguración como “un día histórico” y resaltó que la apertura representa igualdad de oportunidades y crecimiento para toda la comunidad. Por su parte, el intendente Javier Dieminger agradeció el acompañamiento provincial y remarcó el impacto de estas inversiones en una ciudad turística como La Falda.