La Falda: nueva sede ProA, aportes para pavimento y equipamiento en seguridad

La Falda vivió un día clave con la inauguración del nuevo edificio de la escuela ProA, especializada en desarrollo de software, que tendrá capacidad para 180 estudiantes y demandó una inversión provincial superior a los 3.000 millones de pesos entre construcción y equipamiento informático.

El establecimiento, de 1.596 metros cuadrados, ofrece aulas, talleres, laboratorios, salas de informática, de arte y de ciencias, además de espacios comunes y equipamiento de alta tecnología: 33 PC de laboratorio, pizarras digitales, proyectores, impresoras y conexión WiFi en todo el edificio.

Durante el acto, el gobernador Martín Llaryora destacó que la nueva sede permitirá formar a jóvenes emprendedores con herramientas para insertarse en un mercado en permanente cambio. “En esta escuela les van a dar alas, vuelen alto y vuelen bien”, expresó.

La jornada también significó una inyección de recursos para la ciudad. Llaryora anunció 400 millones de pesos para la pavimentación de la avenida Italia y otros 300 millones para obras de adoquinado y accesos a la escuela. Además, la Provincia aportará dos ambulancias, 40 millones para ampliar la Sala Cuna, 30 millones para el cuartel de Bomberos Voluntarios y 5 millones de pesos para instituciones sociales.

En paralelo, 28 vecinos fueron beneficiados con créditos del Banco de la Gente, dos familias recibieron la escritura definitiva de su vivienda, y se entregaron 345 netbooks del programa Tecno Presente a instituciones educativas del departamento Punilla.

La seguridad local también recibió un impulso con la entrega de dos camionetas, 11 chalecos y 8 armas no letales para la Guardia Urbana, con una inversión superior a los 95 millones de pesos.

La directora de la escuela, Josefina Gómez, calificó la inauguración como “un día histórico” y resaltó que la apertura representa igualdad de oportunidades y crecimiento para toda la comunidad. Por su parte, el intendente Javier Dieminger agradeció el acompañamiento provincial y remarcó el impacto de estas inversiones en una ciudad turística como La Falda.