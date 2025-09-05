La Fundación Grupo Alvaraz fue creada en 2018 con el objetivo de asistir a las familias más necesitadas del Valle de Punilla. Luego de afrontar una dura crisis durante la pandemia, se encaminó nuevamente y volvió con más fuerza que nunca. En la actualidad, asiste a merenderos y familias necesitadas en todo el departamento.

La entidad está integrada por un pequeño equipo que tiene como presidente a Rubén Alvaraz, María Eugenia Salvatierra como secretaria y Fabián Castro como tesorero, además de voluntarios que hacen posible cada acción.

Rubén Alvaraz, periodista con una vasta trayectoria en la región y presidente de la fundación, explicó a EL DIARIO: «Nos quedaron seis balances colgados y el IPJ nos exigía regularizarlos. Con recursos propios, aportamos más de un millón y medio de pesos para poder ponernos al día y volver a trabajar. Lo hicimos porque entendemos que hoy la necesidad es enorme».

La institución se aboca a brindar asistencia a merenderos que funcionan en diferentes barrios de la región, hacen campañas para recolectar leche, cacao, azúcar, mate cocido, galletitas, ropa y calzado. Las donaciones son entregadas al merendero «Solecitos Felices» en el barrio Colinas de Villa Carlos Paz y el merendero «Las Vizcachitas», en el barrio Valle Verde de Tanti.

«El merendero de Colinas es muy humilde y funciona en el patio de tierra de una vecina. Cuando llueve no se pueden juntar y nosotros movimos algunos contactos y conseguimos chapas donadas por una constructora para techar ese espacio. También logramos lo mismo para Las Vizcachitas, que cada vez reciben más chicos»; relató Rubén, quien añadió: «Recientemente, asistimos a un matrimonio joven que llegó desde Rosario con mellizos y no tenían nada. Les conseguimos camas, colchones, frazadas, toallas y ropa gracias a la colaboración de vecinos y empresas de la zona».

Trabajamos en Punilla, si alguien nos pide ayuda y hay niños de por medio, tratamos de estar. A veces no podemos por costos, pero hacemos todo lo posible»; completó Alvaraz.

Para más información y para colaborar con la fundación, los interesados se pueden comunicar al (3541)-584876.