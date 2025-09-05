Llega a Cosquín la Copa del Mundo junto a trofeos históricos de River

Este fin de semana, Cosquín será sede de un evento único para los amantes del fútbol: la exhibición de la Copa del Mundo levantada por la Selección Argentina en Qatar 2022 y los trofeos de River Plate.

La actividad se desarrollará en el Club Tiro Federal el sábado 6 y domingo 7 de septiembre, de 12 a 19 horas. Los asistentes tendrán la posibilidad de tomarse fotos con las copas y vivir de cerca la emoción de los títulos que marcaron la historia reciente del deporte argentino.

La entrada será un alimento no perecedero, en el marco de una propuesta que combina la pasión futbolera con la solidaridad, destinada a ayudar a quienes más lo necesitan.