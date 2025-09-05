Realizarán la primera jornada de concientización sobre el Síndrome de Alfi

El próximo 7 de septiembre, a partir de las 10 horas, en el Polideportivo de Villa Parque Síquiman, se realizará el primer encuentro de concientización sobre el Síndrome de Alfi (9p), una condición genética poco frecuente que registra un solo caso en la Provincia de Córdoba.

Se trata de «Nacho», un joven de 25 años que lleva adelante acciones para que se conozca más sobre su realidad.

El síndrome lleva su nombre en honor al Dr. Omar Alfi, quien a principios de la década de 1970 fue el primer médico en identificar esta anomalía cromosómica como monosomía 9p.

La jornada incluye carreritas de autitos soplados y «Nacho» se hará presente junto a su familia para compartir su experiencia.

Además, se recaudarán fondos para la cirugía ocular que el joven necesita y otros gastos médicos. La entrada es libre y gratuita y quienes quieran colaborar con «Nacho», podrán hacerlo a través del alias: Nacho.alfi.9p