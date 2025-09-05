Un sismo leve se registró en Cruz del Eje y Capilla del Monte

Cruz del Eje. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) informó que en la noche del jueves 4 de septiembre se registró un movimiento sísmico en la provincia de Córdoba.

El temblor ocurrió a las 22:45 (hora local), con una magnitud de 2.7 en la escala de Richter y una profundidad estimada en 22 kilómetros. El epicentro se localizó a 40 kilómetros al noroeste de La Falda, 60 kilómetros al suroeste de Deán Funes y 63 kilómetros al este de Serrezuela, según precisó el organismo nacional.

De acuerdo con la escala de Intensidad Mercalli Modificada, el sismo alcanzó entre II y III grados, lo que lo ubica como “muy débil”. En estas condiciones, puede ser percibido levemente por personas en reposo o dentro de edificios, pero no genera daños estructurales.

El fenómeno fue advertido en localidades como Cruz del Eje y Capilla del Monte, donde algunos vecinos manifestaron haber sentido una ligera vibración.

