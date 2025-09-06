Bomberos piden colaboración para recuperar equipos extraviados

Villa Carlos Paz. El cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Carlos Paz lanzó un pedido de ayuda a la comunidad para recuperar una serie de elementos fundamentales para su labor, que se extraviaron ayer mientras acudían a una emergencia en las calles La Camera y Forte.

Según informaron, durante el traslado se abrió accidentalmente una compuerta del móvil y se perdieron tres cojines neumáticos y su consola, que se encontraban en un maletín amarillo similar al que se observa en las imágenes difundidas por la institución.

“Se trata de materiales de gran importancia para los rescates vehiculares pesados y, además, de un costo muy elevado para la institución”, remarcaron desde el cuartel.

Ante la situación, solicitaron a cualquier persona que encuentre estos equipos que se comunique de inmediato con Bomberos o los acerque directamente al cuartel central.

