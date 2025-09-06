Convocan a crear un mural colectivo en Parque Estancia La Quinta

La Dirección de Cultura de Villa Carlos Paz lanzó una convocatoria abierta a la comunidad para participar en la creación de un mural que formará parte del Patrimonio Cultural de la ciudad.

El proyecto se desarrollará a través de dos seminarios de mosaiquismo, que tendrán lugar el sábado 13 y el sábado 20 de septiembre en el Parque Estancia La Quinta.

La iniciativa invita a los vecinos a dejar su huella en una obra colectiva que se integrará al patrimonio artístico local, combinando la técnica del mosaico con la participación ciudadana.

La actividad está pensada como un espacio de aprendizaje y encuentro, donde los participantes podrán aportar su creatividad y ser parte de una intervención que quedará como testimonio cultural en la ciudad.