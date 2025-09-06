Cosquín celebra su 86° aniversario con un gran desfile y shows en la plaza

La ciudad de Cosquín inició este fin de semana los festejos por su 86° aniversario con un colorido desfile que contó con la participación de más de 80 instituciones locales.

El evento llenó las calles de la ciudad con música, banderas y la presencia de vecinos que se sumaron a la conmemoración. Autoridades municipales destacaron la amplia participación de la comunidad y el sentido de pertenencia que caracteriza al pueblo coscoíno.

Las celebraciones continúan en la Plaza Próspero Molina, donde se llevan adelante espectáculos artísticos y musicales con entrada libre y gratuita para vecinos y turistas.

De esta manera, Cosquín honra su historia y proyecta su identidad cultural en una fecha que refuerza la unión comunitaria.