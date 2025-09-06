Estancia Vieja: vecinos y dirigentes firmaron acta por la crisis comunal

Vecinos autoconvocados de Estancia Vieja participaron de una reunión en el complejo Indio Bamba para analizar la situación judicial que atraviesa la actual gestión comunal.

Del encuentro tomaron parte referentes políticos de distintos partidos, el actual secretario de la comuna y ex tesoreros de la gestión vigente. Los asistentes debatieron sobre las irregularidades denunciadas en relación con el incumplimiento de la Ley 8102, que regula la administración de comunas en Córdoba.

La reunión concluyó con la firma de un acta en la que los presentes se comprometieron a trabajar de manera conjunta para dar soluciones a la problemática que afecta a la conducción institucional de Estancia Vieja.