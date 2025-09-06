Huerta Grande recibió al gobernador con anuncios por más de $300 millones

Huerta Grande fue escenario este viernes de la visita del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, quien acompañado por el intendente Germán Corazza encabezó un acto con importantes anuncios para la localidad.

Durante la ceremonia se firmó un convenio del Fondo de Financiamiento Ambiental por $180.847.000 destinado a la compra de un camión compactador. Luego, junto al ministro de Gobierno, Manuel Calvo, recorrieron la obra de adoquinado de calle Arruabarrena.

El mandatario anunció además un aporte de $100 millones para la ejecución de una perforación de agua y la finalización de la obra de adoquinado, así como una inversión de $10 millones para restaurar y mejorar la iglesia local.

En el mismo marco, entregó $5 millones al Centro de Jubilados Raúl Matera, al Club Unión Huerta Grande y al Club Sportivo Huerta Grande, fortaleciendo a instituciones claves de la comunidad.

La jornada incluyó también la entrega de créditos del Banco de la Gente, como apoyo directo a vecinos de la localidad.